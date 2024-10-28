Гимнасты Маринов и Найдин перенесли операции

Гимнасты Даниел Маринов и Сергей Найдин вернутся к полноценным тренировкам в декабре.

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Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее спортсменам были прооперированы травмированные плечи.