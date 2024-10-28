Алишер Усманов стал кандидатом на пост президента FIE
Российский бизнесмен Алишер Усманов стал одним из кандидатов на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По данным агентства, кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Белоруссию, Сербию и Китай.
На этот пост также претендует швед Отто Дракенберг.
Усманов возглавлял FIE с 2008 года. В 2021 году он был в очередной раз переизбран на руководящий пост, но весной 2022 года покинул его.
В пресс-службе предпринимателя сообщили тогда, что Усманов приостановил деятельность на посту президента FEI «до восстановления справедливости».