Призера чемпионатов России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на 14 месяцев дисквалифицировал тяжелоатлета Рамзана Джанхотова за нарушение антидопинговых правил.

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Отмечается, что 21‑летний спортсмен нарушил п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с даты вынесения решения, а именно с 22 августа 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 9 августа 2023 года.

В августе 2023 года Джамхотов выиграл серебро на Играх стран СНГ. Также он является обладателем серебряной (2020) и двух бронзовых наград (2022, 2023) чемпионатов России.