Призера чемпионатов России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

Призера чемпионатов России по тяжелой атлетике Джанхотова дисквалифицировали за допинг
Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на 14 месяцев дисквалифицировал тяжелоатлета Рамзана Джанхотова за нарушение антидопинговых правил.
Отмечается, что 21‑летний спортсмен нарушил п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с даты вынесения решения, а именно с 22 августа 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 9 августа 2023 года.
В августе 2023 года Джамхотов выиграл серебро на Играх стран СНГ. Также он является обладателем серебряной (2020) и двух бронзовых наград (2022, 2023) чемпионатов России.