Российский борец получил бронзу ЧМ без борьбы

Французский борец греко-римского стиля Стефан Клемент опоздал на схватку за бронзовую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях с россиянином Садыком Лалаевым из-за пробок в Тиране. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в своем Telegram-канале.

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Лалаеву досталась бронзовая награда без борьбы.

27-летний Лалаев является бронзовым призером чемпионата Европы нынешнего года в весовой категории до 60 кг.

Соревнования в Тиране завершатся 31 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.