Российский пловец Степан Гончаров получил нейтральный статус

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выдала статус нейтрального индивидуального спортсмена российскому пловцу Степану Гончарову. Об этом сообщает официальный сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit). Газета.Ru

Гончарову 21 год, он победитель Всероссийских соревнований «Резерв России» (2021) на дистанции 50 метров на спине. Чемпионат.com

В октябре нейтральный статус также получили пловцы Андрей Минаков, Иван Кожакин, Ника Годун и Анна Егорова. Sports.ru