Борец Садулаев вышел в финал чемпионата мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев одержал победу над иранцем Камраном Гасемпуром в полуфинальной схватке чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях. Соревнования проходят в Тиране.

Схватка прошла в весовой категории до 92 кг. Садулаев провел решающий прием за 0,3 секунды до конца поединка.

Соперником россиянина в финальной схватке будет представитель Грузии Мириани Майсурадзе. В весовой категории до 79 кг в финал вышел россиянин Магомед Магомаев. Решающие схватки состоятся в четверг.

Садулаеву 28 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом. В активе российского борца пять золотых наград чемпионатов мира и четыре золотые медали первенства Европы.

Соревнования в Тиране завершатся 31 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Для Садулаева это первый старт с момента недопуска на Олимпийские игры в Париже.