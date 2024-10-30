Садулаев вышел в четвертьфинал ЧМ по вольной борьбе в неолимпийских весах

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания). В поединке 1/8 финала весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Азербайджана Абубакара Абакарова — 3:1.

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В схватке за выход в полуфинал мирового первенства соперником россиянина станет борец из Германии Ларс Шаефле.

Напомним, 28-летний Садулаев ранее выступал в весовой категории до 97 кг. Также российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.