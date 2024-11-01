Глава ФСБР Мамиашвили подвел итоги ЧМ по спортивной борьбе

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира в неолимпийских весах, который проходил с 28 по 31 октября в Албании.

© Чемпионат.com

«Я доволен выступлением наших борцов вольного стиля на чемпионате мира в Албании. Тем более что в предолимпийский и олимпийский годы особое внимание уделяется олимпийским весовым категориям. Многие ребята переходят в эти веса для того, чтобы попытаться завоевать право участия в Олимпиаде. Конечно, результат выступления наших ребят очень достойный. В греко-римской борьбе мы рассчитывали на более успешные результаты. Но в схватке с иранцем Садык Лалаев, к сожалению, получил травму, и это сильно сказалось на его полуфинальной встрече с представителем Казахстана. Конечно, команда выступила ниже своих возможностей, хотя этот состав имел все возможности проявить себя лучше. Что касается женской борьбы, то, к нашему огромному сожалению, результат неудачный. Тем не менее я убеждён, что в начале нового олимпийского цикла у нас есть время создать такие условия, при которых можно надеяться на то, что у девушек должны появиться хорошие результаты», — приводит слова Мамиашвили «РИА новости Спорт».

В неофициальном медальном командном зачёте сборная России выиграла турнир по вольной борьбе (одно золото, одно серебро, одна бронза). Спортсмены греко-римского стиля принесли России две бронзовые медали. В женской борьбе россиянки остались без наград.