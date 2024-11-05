Гандболистки «Ростов-Дона» одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге

Действующие чемпионки России гандболистки ЦСКА на своей площадке уступили серебряным медалисткам прошлогоднего первенства команде «Ростов-Дон». Игра 10-го тура чемпионата России — 2024/2025 завершилась со счётом 26:23 в пользу ростовчанок.

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Самыми результативными игроками встречи стали рмейские гандболистки Анастасия Илларионова и Юлия Козаченко, а также левая полусредняя гостей Дарья Стаценко, забросившие по шесть мячей.

Это десятая подряд победа ростовской команды в женской Суперлиге в десяти матчах. С 20 очками команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА имеет в своём активе 14 очков и находится на четвёртой позиции.