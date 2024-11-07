Российскому каноисту передали золотую медаль чемпионата мира

Международная федерация (ICF) передала генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой золотую медаль чемпионата мира в Самарканде, которую Захару Петрову присудили после нескольких разбирательств. Об этом сообщила Исхакова Metaratings.

«Позднее мы наградим Петрова в торжественной обстановке и вручим ему долгожданную медаль», — заявила она.

25 августа Петров принимал участие в финальном заезде одиночек на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

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Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

После результат россиянина вновь аннулирован. Это произошло после того, как четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. На это решение российская сторона подала второй протест, и он удовлетворен не был. Была подана апелляция, которую удовлетворили, соответственно, присудив Петрову первое место.