Коу рассказал о дисквалификации российских легкоатлетов

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу рассказал об отстранении российских и белорусских легкоатлетов от международных стартов.

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«Что касается лёгкой атлетики, я всегда утверждал, что моя ответственность заключается в том, чтобы наш вид спорта оставался глобальным, и что, по возможности, мы остаемся политически нейтральными. Но бывают моменты, когда это означает, что вы должны занять определённую позицию. Именно это произошло с Россией и Беларусью, но это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Я не такой руководитель. Это было решение, которое обсуждалось и принималось Всемирным советом по легкой атлетике, многие из которых являются олимпийскими чемпионами и обладателями мировых рекордов. Я пришел в спорт не для того, чтобы мешать спортсменам участвовать в соревнованиях, как и никто из членов моего Совета. Во время допингового скандала, раскрытого WADA, World Athletics нашла способ отделить чистых спортсменов от системы, которая была явно испорчена. Мы создали статус нейтрального спортсмена (ANA) и процессы, которые теперь переняли другие. Мы должны найти способ вернуть спортсменов, когда это будет необходимо, и у нас есть рабочая группа, которая отчитывается перед Советом и занимается этим вопросом. Кроме того, в Международном тестовом фонде Athletics Integrity Unit более 40 российских и белорусских спортсменов проходят международное тестирование, поэтому, когда придёт время, у нас будет надлежащий контроль и процедура для оценки каждого спортсмена», — приводит слова Коу SportsIn.

В августе 2016 года российские легкоатлеты были отстранены от международных стартов. В 2023 году Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но вступили в силу санкции в связи с ситуацией на Украине.