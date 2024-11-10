Избран президент Федерации тяжелой атлетики России

Дмитрия Василенко избрали на пост президента Федерации тяжелой атлетики России
Дмитрий Василенко стал новым президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборной конференции.
Василенко набрал 65 голосов, Максим Агапитов, который занимал пост президента ФТАР с 2016 года, - 9.
Василенко 42 года, ранее он занимал должность генерального секретаря ФТАР и являлся членом исполнительного комитета организации. Василенко является кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и конькобежному спорту, в 2004 году он завоевал серебро чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на 5 000 м, также в этом виде спорта он пять раз становился чемпионом России.
Агапитову 54 года, он является чемпионом мира 1997 года по тяжелой атлетике, в 1998 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта.