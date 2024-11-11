$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

В Астане завершился чемпионат мира по самбо – 2024

В Астане завершился чемпионат мира по самбо 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

В Астане завершился чемпионат мира по самбо 2024 года
© Международная Федерация Самбо

Спортсмены из 80 стран разыграли 31 комплект медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин, по боевому самбо среди мужчин и женщин, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены).

«Чемпионат мира в Астане стал историческим событием. Самбисты с ограничениями по здоровью стали примером мужественности и несгибаемости, приняв участие наравне с остальными спортсменами. Хочу выразить благодарность Министерству туризма и спорта республики Казахстан, казахстанской федерации спортивного и боевого самбо за высокий уровень подготовки чемпионата мира. А также поблагодарить за поддержку генерального партнера турнира — компанию «Роснефть» и официального партнера — банк ВТБ», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Также он поздравил сборную Мальдивских островов, которая дебютировала на соревнованиях подобного уровня.

Российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

Летние виды спорта
Анжела Гаспарян
Дмитрий Елисеев
Павел Селиванов
Сергей Рябов
Артем Осипенко
Василий Шестаков
Денис Калинин
Дмитрий Трошкин
Андрей Демидов
Виктор Руденко
Антон Коновалов
Федор Емельяненко
Владимир Путин
СБОРНАЯ РОССИИ