Гимнаст Нагорный заявил, что официально не завершил спортивную карьеру

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный заявил, что официально не завершил спортивную карьеру.

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«Постойте, я ещё не делал публичных заявлений о завершении своей профессиональной карьеры в спорте. Конечно, с учетом того, что сейчас я нахожусь на определенной должности с ответственностью и обязательствами, у людей может складываться такая картинка. Но пока о завершении карьеры я сам ещё не говорил. На протяжении всего пути у меня рядом было большое количество людей, которые помогли мне стать тем, кем я стал в профессиональном спорте. Это и тренеры, и специалисты, и болельщики, и врачи, и друзья, и многие другие. Потому, безусловно, хочется сделать какой-то масштабный турнир или мероприятие, на котором смогу собрать всех желающих и поблагодарить за это. Вот тогда мы будем считать, что я официально завершил профессиональную карьеру!» — приводит слова Нагорного «Татар-информ».

Ранее Нагорный был избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).