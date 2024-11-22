Винер: российские гимнастки не смогут выступить на ЧМ 2025 года в Бразилии

Российские спортсмены будут лишены возможности выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в августе 2025 года в Бразилии. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро.

"К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе, - рассказала Винер. - Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях - чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации".

Как сообщила ранее ТАСС главный тренер сборной России по художественной гимнастике, она не исключает участия своих спортсменок в нейтральном статусе в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в следующем сезоне. В частности, речь шла об апрельских этапах Кубка мира в Баку и Ташкенте.

Российские гимнастки были лишены возможности выступить на Олимпиаде-2024 из-за особенностей отбора на эти соревнования. После принятого в ноябре Международной федерацией гимнастики решения о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе спортсменки из этих стран для попадания на Олимпиаду должны были успешно выступить на весеннем чемпионате Европы по художественной гимнастике. Однако заявиться на этот старт они не могли из-за запрета континентальной федерации на участие в своих турнирах.