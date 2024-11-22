Гандболистка Вяхирева считает сравнение с Месси неоригинальным

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева не считает оригинальным ее сравнение с футболистом Лионелем Месси. Об этом она рассказала ТАСС.

За Вяхиревой закрепилось прозвище "гандбольный Месси".

"Интересно, когда оно открепится? - сказала она. - Мне абсолютно все равно, но мне кажется, что это какое-то клише. В Европе меня с ним не сравнивают. В Норвегии меня называли "балериной".

"Единственное, во Францию это пришло, по всей видимости, из России. Там тоже "Месси" приплели. Почему не Килиан Мбаппе? Одна девочка, которая раньше играла за сборную Франции, сказала так: "Мы потеряли Мбаппе, но приобрели Месси".

Вяхиревой 29 лет, олимпийской чемпионкой она стала в 2016 году. Спортсменка уехала играть в Европу из клуба "Ростов-Дон" в 2022 году, сейчас она выступает за французский "Брест".

Мбаппе летом перешел из французского футбольного клуба ПСЖ в мадридский "Реал".