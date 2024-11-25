WADA подало в суд на Антидопинговое агентство США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в суд USADA за клевету, сообщает издание Sportschau со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

В апреле стало известно, что в допинг‑пробах 23 китайских спортсменов перед Олимпиадой в Токио был обнаружен триметазидин. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело собственное расследование, по итогам которого объявило, что вещество попало в организмы пловцов непреднамеренно и в незначительных количествах. WADA не смогло опровергнуть версию китайской стороны и не стало наказывать спортсменов. 12 сентября WADA опубликовало полный отчет независимого прокурора Эрика Коттье, который назвал работу международного агентства по данному делу профессиональной.

С критикой позиции WADA по этому вопросу выступило USADA. Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Это и стало поводом для подачи иска против USADA.