Теннисистка Диана Шнайдер посетила тренировку ФК «Акрон»

Российская теннисистка Диана Шнайдер посетила тренировку футбольного клуба «Акрон».

© ФК «Акрон»

Уроженка Жигулевска Шнайдер побывала на тренировочном занятии «Акрона» в эти выходные в Новогорске.

— Тринадцатая ракетка мира, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже, на выходных вместе с семьей посетила нашу тренировку в Новогорске. Диана привезла с собой ту самую медаль, показала ее нам и вдохновила команду на победы! Конечно же, не могли не обменяться подарками: теннисистка подарила нам полотенце, с которым взяла серебро, мы же вручили нашей землячке, родившейся в Жигулевске, нашу футболку. Надеемся, что когда‑нибудь Диана выйдет в ней на корт, — говорится в сообщении пресс‑службы клуба.

Шнайдер на Олимпиаде‑2024 в Париже завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.

«Акрон» с 16 очками располагается на 10‑й позиции турнирной таблицы МИР РПЛ.

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