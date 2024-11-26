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Иван Кожакин: «Я протестант-евангелист. Будущей жене говорил — если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу»

Российский пловец Иван Кожакин рассказал, что просил будущую жену прийти ко Христу.

Российский пловец рассказал, как просил будущую жену «прийти ко Христу»
© РИА Новости

— Как верующему человеку мне было важно не где-то расписаться, а именно перед Богом заключить завет с женой и пообещать не только ей, но и Богу, что это раз и навсегда. Мне это прививали с самого детства. Не было банкетов, на следующий день мы уехали на Мальдивы.

Я протестант-евангелист. Верующий не в том смысле, что, когда сложный период в жизни, свечку приду поставить. Я прямо с раннего детства в этом, Господь для меня — самая важная часть моей жизни. Мой отец — пастор той церкви, в которую я хожу с братом с детства. Личное знакомство с Христом происходит у каждого в жизни. Детям верующих родителей даже сложнее, им хочется попробовать что-то другое.

Личное знакомство пришло во многом из-за моей жены, которая была далека от всего этого. Когда познакомился с ней, понял: если ты верующий, нужно найти верующую жену, потому что люди с разными ценностями и фундаментом рано или поздно разойдутся. И осознал, что должен познакомить ее с Богом, если хочу, чтобы она была моей женой. Возможно, это звучит жестко. Но я не мог это делать насильно. Парень обычно добивается девушку, что-то для нее делает. А тут было, получается, наоборот. Говорил — если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу.

— Шантаж.

— Конечно, все было намного сложнее и эмоциональнее. Вообще это был самый трудный период в моей жизни. Чтобы ей рассказывать о Боге, я и сам должен был верить в то, о чем говорю. Cтал погружаться, и там произошло это искреннее знакомство.До брака мы не встречались в том понимании, которое принято сейчас в мире, не было никакой половой жизни. Ведь все начинается с брака. У нее было понимание, что брак — это хеппи-энд после долгих встреч.

— Сочетались через сколько после знакомства?

— Полтора года. В 2019 году осенью познакомились — и мы просто общались. У нее в голове все ломалось, ведь хочется и того и другого... Но постепенно приходишь к тому, что все это можно делать в браке, с него как раз все начинается. У нас нет варианта развода в семье.

— Я бы даже после свадьбы не был уверен.

— Это те самые разрушающиеся ценности нынешнего мира. Если берешь на себя ответственность, то берешь ее и за другого человека. Вы притираетесь друг к дружке и проходите этот жизненный путь вместе. Только когда я стал на сто процентов уверен в том, что она готова следовать за Христом — сделал ей предложение, — сказал Кожакин.

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