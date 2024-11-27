Бельгийский велогонщик умер в день своего рождения

19-летний бельгийский велогонщик команды The Lead Out Cycling Туур Ханке скончался в день своего рождения.

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«С огромным прискорбием клуб узнал о внезапной смерти Туура Ханке. Велогонщики и персонал хранят лучшие воспоминания о Тууре. Всегда уважительный, всегда улыбающийся, любимый всеми. К сожалению, больше не осталось времени, чтобы вместе создать новые воспоминания. Мы желаем всем, кто знал Туура, много сил. В первую очередь семье и близким Туура, его товарищам по команде и друзьям в клубе и за его пределами», — говорится в заявлении команды The Lead Out Cycling в социальных сетях.

За несколько месяцев до смерти Ханке завершил спортивную карьеру по личным причинам.