Восемь российских спортсменов выступят на ЧЕ-2025 по велотреку

Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец сообщил об участии национальной команды в чемпионате Европы, который пройдёт с 12 по 16 февраля в Хейсден‑Зелдере (Бельгия).

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« Н а ч е м п и о н а т е Е в р о п ы п л а н и р у ю т в ы с т у п и т ь Я н а Б у р л а к о в а , А л и н а Л ы с е н к о , М а р и я А в е р и н а , В а л е р и я В а л г о н е н , И л ь я С а в е к и н , Г р и г о р и й С к о р н я к о в , Н и к и т а К и р и л ь ц е в и Н и к и т а К а л а ч н и к . В к а ч е с т в е з а п а с н о г о р а с с м а т р и в а е т с я И г о р ь Г и р и л о в и ч . С в ъ е з д о м в Б е л ь г и ю п р о б л е м б ы т ь н е д о л ж н о , в и з ы е с т ь п р а к т и ч е с к и у в с е х , д о л ж н о б ы т ь в с ё в п о р я д к е . Е с л и н а ш и с п о р т с м е н ы д о с т о й н о в ы с т у п я т н а ч е м п и о н а т е Е в р о п ы , т о с м о г у т о т о б р а т ь с я н а э т а п К у б к а н а ц и й , к о т о р ы й п р о й д ё т в с е р е д и н е м а р т а в Т у р ц и и . Г л а в н ы м ж е с т а р т о м с е з о н а д л я н а с с т а н е т о к т я б р ь с к и й ч е м п и о н а т м и р а в Ч и л и » , — п р и в о д и т Т А С С с л о в а К о в п а н ц а .

Напомним, Яна Бурлакова в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 метров, а Алина Лысенко в прошлом году победила в спринтерском зачёте Лиги чемпионов по велотреку. 20-летний Кирильцев в 2023 году выиграл две золотые медали на чемпионате мира среди юниоров в Колумбии.