Российского борца подозревают в нарушении антидопинговых правил

Российский борец Дмитрий Баборыко подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Спортсмен находится во временном отстранении с 20 декабря 2024 года. В допинг-пробе, взятой 23 октября, были обнаружены метаболиты вещества, внесенного в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

23 октября в финале молодежного первенства мира по греко-римской борьбе (спортсмены не старше 23 лет), которое проходило в Албании, борец Дмитрий Баборыко, выступавший в весовой категории до 130 кг, уступил иранцу Фардину Хедаяти.