Гимнастка Чусовитина в 49 лет завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заняла третье место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в немецком Котбусе.

Чусовитина показала результат 13,249 балла. Золото завоевала словенка Тея Белак (13,299), второй стала ее соотечественница Тьяса Кисселеф (13,266).

Чусовитиной 49 лет, она олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира. В ходе карьеры спортсменка ранее представляла СССР, Германию. В октябре прошлого года она заявила, что попробует отобраться на Олимпийские игры‑2028 в Лос‑Анджелесе.