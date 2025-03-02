Вице-чемпионку мира по борьбе россиянку Ологонову подозревают в допинге

Обладательница трех серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе россиянка Ирина Ологонова подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсменка находится во временном отстранении с 24 апреля 2024 года на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 8 ноября 2014 года.

Ологоновой 35 лет, она становилась второй на чемпионатах мира в 2014, 2015 и 2016 годах. В ее активе есть также золото, серебро и бронза первенств Европы.

Последний раз Ологонова принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года, когда на чемпионате Европы в Бухаресте осталась без медали соревнований, уступив в четвертьфинале сопернице из Польши.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов в московской лаборатории на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству.