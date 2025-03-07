Легкоатлет Волков: мужские прыжки с шестом в России просто умирают

Матвей Волков считает, что мужские прыжки с шестом в России переживают кризис.

1 марта Волков выиграл зимний чемпионат России с результатом 5,85 метра. Днем ранее швед Арман Дюплантис на турнире во Франции обновил принадлежащий себе же мировой рекорд (6,27).