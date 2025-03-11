Российской гимнастке отказали в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая

Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях российская гимнастка Виктория Листунова раскрыла причину, по которой ей не дали нейтральный статус.
— Правда ли, что вам не одобрили нейтральный статус из‑за фото с парада Победы?
— Насчёт фотографии – да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая.
— Собираетесь ли вы обжаловать это решение?
— Насчёт обжалования — задавайте этот вопрос федерации, — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».
12 членов сборной России по спортивной гимнастике получили нейтральный статус по решению Международной федерации гимнастики (FIG).