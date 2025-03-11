Тренер Листуновой рассказала, почему гимнастка не получила нейтральный статус

Гимнастка Виктория Листунова не получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях из-за выставленных в интернете открыток в честь Дня Победы. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменки Ольга Петровичева.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой организации только при условии получения нейтрального статуса. Ранее FIG отказала в нейтральном статусе Листуновой.

"Нашли выставленные в интернете открытки, где она поздравляет страну с Днем Победы, а на этих открытках георгиевская лента, - сказала Петровичева. - Из-за этого не дают нейтральный статус. Федерация собирается бороться".

Листуновой 19 лет. На Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, также в активе спортсменки есть победа на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.