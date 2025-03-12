Россиянин победил турка-мема и стал семикратным чемпионом Европы

Летняя Олимпиада-2024 в Париже принесла множество интересных событий, которые надолго останутся в памяти любителей спорта по всему миру. Игры в столице Франции запомнились как отрицательными, так и положительными моментами. Например, неоспорим факт, что в течение 8 из 10 дней вода в Сене была непригодна для плавания, в том числе во время смешанной эстафеты по триатлону 5 августа. В противовес на ОИ-2024 произошла история случай с Юсуфом Дикечем – эпатажный стрелок-мем из Турции подарил людям счастье.

12 марта 2025 года на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло» победу одержал россиянин Антон Аристархов, а в финале он как раз обыграл серебряного призёра ОИ-2024 Дикеча. Турнир проходит в хорватском городе Осиек с 9 по 12 марта.

Аристархов в финальной перестрелке победил Юсуфа из Турции со счётом 15:12. Третье место занял румын Лука Жолдя. 26-летний россиянин по итогам соревнований стал семикратным чемпионом Европы – отличный результат отечественного спортсмена.

Антон уже давно является членом сборной России по пулевой стрельбе из пистолета. Ещё в 2019 году был удостоен звания мастера спорта России международного класса. Напомним, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

Соперник Антона стал известен благодаря своему выступлению на Олимпиаде-2024. Турок, в отличие от других спортсменов, не использовал специального снаряжения в виде очков, которые позволяют избежать бликов, а также отказался от шумоподавляющих наушников. Вместо всего этого – рука в кармане и сосредоточенный взгляд. Фото и видео стрелка моментально стали вирусными в социальных сетях и превратились в мемы.

Коллаж с Юсуфом побывал и на кадрах из «Криминального чтива», был выполнен и в аниме-стиле, даже футболист лондонского «Челси» Николас Джексон отпраздновал один из своих забитых мячей в позе звёздного стрелка. Дикеч также успел сняться в сериале «День шакала», по задумке которого стрелок выступал на Олимпийских играх в Париже под прикрытием, а на самом деле являлся наёмным убийцей. Более того, Юсуф подавал заявление на патент своей позы на стрельбище, хотел зарегистрировать товарный знак.

Сам спортсмен после получения серебряной медали на чемпионате Европы заявил: «Я выступал в том же положении, что и 12 лет назад, когда был чемпионом мира. Я просто использую его, чтобы поддерживать своё тело в более стабильном, сбалансированном состоянии и чувствовать себя более комфортно».

Отметим, что Дикеч – бывший военный. Именно поэтому его методы стрельбы немало удивили соперников, хотя для военного спортивная стрельба из пневматики – сущие пустяки.

И всё же опытность в деле и уверенность в себе не помогли Юсуфу достичь золота. На ОИ-2024 сильнее оказался микст-дуэт из Сербии (Зорана Арунович и Дамир Микец), а на ЧЕ-2025 – уже помянутый россиянин Антон Аристархов. В обоих случаях соперники звёздного турка использовали разрешённое снаряжение, возможно, именно этот фактор и сыграл ключевую роль.

До этого турнира Антон становился чемпионом Европы шесть раз, а в 2017 и 2018 годах делал это с установлением мирового рекорда. В мужском мировом рейтинге ISSF в категории: пневматический пистолет, дистанция 10 метров, Аристархов входит в топ-100, занимая 98-е место и имея 476 очков рейтинга.