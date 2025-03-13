Глава ФГР не согласился с причинами отказа гимнастам в нейтральном статусе

Глава ФГР выразил несогласие с причинами отказа гимнастам в нейтральном статусе.

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Ранее Виктория Листунова, олимпийская чемпионка Токио-2020, сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за выложенной в соцсети открытки с поздравлением на 9 мая.