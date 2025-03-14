Тренер борной России по гандболу подвёл итоги матча против Беларуси

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Лев Воронин подвёл итоги матча против команды Беларуси на международном турнире в Ширазе (Иран), в котором его команда обыграла соперников со счётом 35:34 (19:15; 16:19).

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«Что и говорить, матч получился тяжелый, но это не стало сюрпризом. Хотел бы прежде всего сказать спасибо организаторам за приглашение в Иран и теплый прием. Для нас сейчас важно получать международный опыт, в том числе и в таких турнирах. Что касается игры, то мы счастливы победить. Все-таки в нескольких последних матчах сборная России уступала Беларуси, хотя выглядела достойно. Поэтому считаю, что эта победа очень важна. Она должна придать игрокам уверенности в собственных силах. Во второй половине мы стали совершать больше технических ошибок. Отсюда и то, что белорусская команда смогла ликвидировать преимущество, которое мы долгое время держали. После перерыва начала сказываться усталость, что тоже не удивительно. Возможно, мне следовало раньше провести ротацию и оставить силы на концовку. Но в любом случае результатом я доволен», – приводит слова Воронина Федерация гандбола России.

Напомним, с февраля 2022 года в России отменили больше десятка крупных международных соревнований. В том числе нашу страну лишили чемпионата Европы по гандболу среди женщин.