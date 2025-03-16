Россиянки Трифонова и Клюева победили на турнире по прыжкам в воду в Германии

Россиянки Надежда Трифонова и Ульяна Клюева победили в синхронных прыжках с вышки на международном турнире International Divers Day в Ростоке (Германия).

Россиянки набрали 270,90 балла. Второе место заняли британские спортсменки Эви Смит и Тайли Браун (251,40). Третьими стали представительницы Чехии Ивана Медкова и Тереза Елинкова (210,96).

Турнир в Ростоке проходит с 13 по 16 марта. На данный момент российские спортсмены допускаются до соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics) исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Соревнования в Ростоке стали первым международным турниром для российских прыгунов в воду с 2022 года.