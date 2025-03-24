Российским спортсменам посоветовали быть готовыми к Олимпиаде-2026

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что российским спортсменам необходимо готовиться к участию в Олимпийских играх 2026 года.

По его словам, атлеты должны быть готовы представить страну на Играх вне зависимости от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

«Надо готовиться и к этому олимпийскому циклу, и к следующему. У нас есть сборная, у нас готовятся спортсмены, поэтому на 2026-й год нельзя не закладываться. Для многих спортсменов Олимпиада — это самое главное, что может быть в карьере, поэтому нужно об этом думать, стремиться к тому, чтобы максимальное число российских атлетов выступили на предстоящих Играх», — заявил Колобков.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.