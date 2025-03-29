Лидер турецкой оппозиции объявил о начале сбора подписей за досрочные выборы

СТАМБУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель объявил о начале кампании сбора подписей за проведение в республике досрочных президентских выборов.

Выборы президента Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на скорейшем проведении досрочных выборов.

"С завтрашнего дня мы начинаем сбор подписей за освобождение мэра Экрема и с требованием проведения досрочных выборов. Мы соберем подписи у каждого второго жителя Турции и свергнем это правительство", - сказал Озель на митинге в Стамбуле в защиту арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

Он также призвал собравшихся бойкотировать госканал TRT, проправительственные телеканалы (CNN Türk, NTV, TGRT, A haber, Beyaz TV) и медийные группы (Demirören и Turkuvaz), газеты Türkiye, Akşam и Yeni Şafak. "Мы не будем покупать то, что рекламируется в них", - сказал лидер оппозиции.

Озель также объявил, что его сторонники будут бойкотировать холдинг Doğuş Grubu, в который входит телеканал NTV. "Мы не будем покупать машины, которые продает Doğuş Grubu. Этом мой призыв ко всем главам наших муниципалитетов, ко всем, кому дорого мое слово, ко всем компаниям и гражданам", - сказал лидер НРП. Doğuş Grubu является официальным дилером в Турции автомашин, которые производит немецкий концерн Volkswagen.

По словам лидера НРП, в митинге, который прошел в районе Малтепе в азиатской части Стамбула, приняли участие 2,2 млн человек.