Российский велогонщик занял третье место на этапе многодневки «Тур Греции»

Российский велогонщик Глеб Сырица из команды XDS Astana Development Team стал третьим на финальном этапе многодневной гонки «Тур Греции».

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Тур по городам Греции проходил со 2 по 6 апреля и включала в себя пять этапов.

Сырица финишировал третьим в заключительном спринте. Лучшим стал итальянец Маттео Москетти (Q36.5 Pro Cycling Team) с результатом 3 часа 23 минуты 29 секунд. Второе место занял нидерландский велогонщик Дилан Груневеген (Team Jayco AlUla).

В генеральной классификации победил эквадорец Харольд Мартин Лопес (XDS Astana Team), Сырица стал 83‑м.