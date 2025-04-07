Российский велогонщик занял третье место на этапе многодневки «Тур Греции»

Российский велогонщик Сырица занял третье место на заключительном этапе многодневки «Тур Греции»
Российский велогонщик Глеб Сырица из команды XDS Astana Development Team стал третьим на финальном этапе многодневной гонки «Тур Греции».
Тур по городам Греции проходил со 2 по 6 апреля и включала в себя пять этапов.
Сырица финишировал третьим в заключительном спринте. Лучшим стал итальянец Маттео Москетти (Q36.5 Pro Cycling Team) с результатом 3 часа 23 минуты 29 секунд. Второе место занял нидерландский велогонщик Дилан Груневеген (Team Jayco AlUla).
В генеральной классификации победил эквадорец Харольд Мартин Лопес (XDS Astana Team), Сырица стал 83‑м.