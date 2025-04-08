Россиянин Ибрагимов выиграл чемпионат Европы по борьбе

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. Турнир проходит в Братиславе.

В финальной схватке Ибрагимов победил Хамзата Арсамерзуева из Франции.

На счету спортсменов из России уже две золотые медали на чемпионате Европы. Ранее победителем турнира в весовой категории до 57 кг стал Начын Монгуш.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.