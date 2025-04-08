Российский борец вольного стиля Баев стал чемпионом Европы

БРАТИСЛАВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Давид Баев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 70 кг. Турнир проходит в Братиславе.

В финальной схватке Баев победил представителя Армении Армана Андреасяна.

Российские спортсмены завоевали на чемпионате Европы третью золотую медаль. Ранее победы одержали Начын Монгуш (весовая категория до 57 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг).

Баеву 27 лет. Он является чемпионом мира 2021 года.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.