Россиянка Сидельникова стала победительницей ЧЕ по борьбе

Россиянка Анастасия Сидельникова стала победительницей чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Турнир проходит в Братиславе.

© Федерация спортивной борьбы России.

В финальной схватке Сидельникова победила Бедию Гун из Турции.

Ранее Екатерина Вербина завоевала золото в весовой категории до 55 кг, Надежда Соколова выиграла бронзу в весе до 50 кг. Российские борцы вольного стиля выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Позднее будут разыграны медали в греко-римской борьбе. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.