Тренер российских синхронистов завершит карьеру в знак протеста против решения МОК

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова завершит карьеру после решения Международного олимпийского комитета (МОК) не включать микст-дуэты в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом она сообщила ТАСС.

9 апреля МОК сообщил об отсутствии микст-дуэтов в программе предстоящих летних Игр.

"По окончании этого сезона, после чемпионата мира, я собираюсь уйти их синхронного плавания. Причина - решение не включать микст-дуэты в олимпийскую программу", - сказала Максимова.

Максимова работала в национальной команде на протяжении 11 лет, ее главным воспитанником является самый титулованный синхронист мира Александр Мальцев - четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы.

На Олимпиаде-2028 медали в синхронном плавании будут разыграны в дуэтах и группах.