Гацалов: российские вольники были готовы отдать все ради победы на чемпионате Европы

Сборная России по вольной борьбе проявила себя на чемпионате Европы как команда сильных духом патриотов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Хаджимурат Гацалов.

Российские борцы вольного стиля завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы 2025 года в Братиславе. Чемпионами Европы стали Начын Монгуш (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Серебряные медали завоевали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Магомед Курбанов (до 97 кг). Бронзовым призером стал Артур Найфонов (до 86 кг).

"Я считаю, что могли выступить и еще лучше, поскольку и в 74 кг, и в 86 кг мы тоже рассчитывали на лучший результат - эти ребята не раз подтверждали, что могут бороться за золотые медали. Но команда показала, что бьется за каждый балл, за каждый клочок ковра. Были готовы отдать все ради победы, ради медали для команды, страны. Это настоящие патриоты, обладающие сильным духом", - считает тренер.

"Счет золотым медалям открыл Монгуш, проявивший очень хорошие бойцовские качества, затем подтвердил свой класс наш олимпийский чемпион Заур Угуев. Прежде ему чуть не хватало мощи, но сейчас он уже окреп и громко заявил о себе в новой весовой категории (Олимпиаду он выиграл в категории до 57 кг - прим. ТАСС). Мы можем его рассматривать в этом весе, поскольку на чемпионате Европы он выиграл у сильных соперников. В Братиславе он на опыте показал свой класс - давно не видел его в такой форме: атаковал с первой до последней минуты, работая первым номером", - рассказал Гацалов.

Травма в решающий момент

В финале чемпионата Европы трехкратный чемпион мира Сидаков уступил представителю Албании Чермену Валиеву, который до 2024 года представлял сборную России. Исход схватки решил челлендж при счете 4:4. В результате пересмотра схватки золото было присуждено Валиеву.

"Сидаков в одной из завязок к концу финала повредил ногу. Он всегда вытаскивает концовку - это его козырь, а здесь из-за травмы не смог ни догнать, ни провести свои коронные атаки, чтобы забрать технические баллы, - заявил Гацалов. - Артур Найфонов был хорошо готов, вел 3:0, но не ожидал, что Магомедхабиб Кадимагомедов преподнесет такой сюрприз, сделает неординарные приемы. Он был готов ко всему, кроме этого. И это случилось в последние минуты, времени отыграться уже не было".

Гацалов отметил успешное выступление Ибрагимова в весовой категории до 65 кг: "Ибрагимов боролся очень собранно, с большим настроем и желанием. Выходил выигрывать, боролся за каждый сантиметр, за каждый балл - неуступчиво, упорно. Готов был побороться с любым. Чемпионат Европы стал для него первым турниром такого высокого уровня, он только недавно пришел из молодежной команды. Около месяца назад он проиграл рейтинговый турнир в Албании, а сейчас собрался, настроился, показал борьбу с хорошим техническим арсеналом и функциональной подготовкой. Его запас чувствовался настолько, что, мне кажется, если бы был еще один турнир в этот же день, он бы и его выиграл. Это говорит о его высоком потенциале - и он только начал раскрываться".

"У Баева с 2019 года не было результата на мировом уровне, не было и медали чемпионата Европы в его копилке. В Братиславе он показал высокий класс - четко, без лишних движений. Давно я его таким не видел, даже на чемпионате мира он так готов не был. Выиграл у достойных соперников, обеспечив себе золото", - подчеркнул тренер.

"От Усманова, как всегда, мы увидели хорошую, надежную, практичную борьбу. Всегда говорю, что с ним можно идти в разведку - не подведет. Какое бы ни было напряжение, какая бы ответственность ни легла, он справляется. Это говорит о хорошей нервной системе: он может собраться, абстрагироваться, настроиться на любом уровне и выдать максимум. Это очень важное качество. Он выходит и хладнокровно решает задачу, выполняет установку тренера. Молодец - уже два чемпионата Европы и чемпионат мира мы с ним прошли, и везде он стал чемпионом", - поделился собеседник агентства.

По мнению Гацалова, Магомед Курбанов, заменивший Абдулрашида Садулаева, который не попал на чемпионат Европы из-за проблем с визой, оправдал возложенные на него командой надежды: "Он проявил бойцовские качества, дух, характер. В финале не хватило именно соревновательного опыта, практики. Хотелось бы, чтобы ребята чаще выступали. Он давно не выходил на международную арену. Но он выходил выигрывать, сражался, бился до конца. Несмотря на то, что у него серебро, для нас эта медаль - золотая".

О турнире

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля.

Позднее будут разыграны медали в греко-римской и женской борьбе. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.