Чемпионка мира и Европы по велотреку Бурлакова выступит на турнире в Гонконге

Действующая чемпионка мира и Европы в велогонках на треке Яна Бурлакова выступит на международных соревнованиях в Гонконге, которые пройдут с 19 по 21 апреля. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

"В Гонконге выступят три наших спортсмена, это Яна Бурлакова, Никита Калачник и Никита Кирильцев, - рассказал Ковпанец. - Каждый спортсмен будет решать там свои задачи. Бурлаковой нужно набрать квалификационные очки, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате мира. Калачник и Кирильцев готовятся к первенству Европы, и старт в Гонконге станет важным этапом подготовки. Остальные молодые спортсмены сейчас находятся на подготовке в России".

Бурлаковой 24 года, в феврале на чемпионате Европы в Бельгии она выиграла золото в личном спринте. Осенью 2024 года на чемпионате мира в Дании ей не было равных в гите на 500 м.

После возвращения с ЧЕ-2025 Бурлакова рассказала ТАСС, что могла сняться с турнира из-за высокой температуры.