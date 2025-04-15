Федерации бадминтона России и Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная федерация бадминтона России (НФБР) и Ассоциация бадминтона Индонезии (PBSI) в рамках визита российской делегации в Джакарту (Индонезия) на форум "Россия - Индонезия" подписали соглашение o сотрудничестве в области спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НФБР.

С российской стороны соглашение подписал глава НФБР Андрей Антропов, с индонезийской - председатель PBSI Мохаммад Фадиль Имран.

"В рамках соглашения стороны договорились укреплять и развивать двустороннее сотрудничество и обмены в области спорта. Соглашение предусматривает обмен опытом и информацией в области спортивных мероприятий, медицины, проведение совместных сборов, участие в соревнованиях", - говорится в заявлении организации.

"Для нас это знаковое и важное событие, - сказал Антропов. - Много раз за прошедшие годы пересекались наши спортивные пути, были и встречи на кортах, и общие дуэты, и неформальное общение. Нас объединяла и объединяет дружба, которая связывает уже несколько поколений спортсменов. Мы рады, что сегодня входим в качественно новый этап плодотворного сотрудничества".

Антропов также предложил провести товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Его инициатива была поддержана присутствующими.

Членство Национальной федерации бадминтона России во Всемирной федерации бадминтона (BWF) приостановлено с ноября 2023 года, решение было принято в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР и ЛНР. В августе 2023 года BWF разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных организацией, начиная с 26 февраля 2024 года. Однако ни один российский бадминтонист пока не воспользовался возможностью вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. Ранее ТАСС сообщал, что переговоры о возвращении бадминтонистов из России начнутся после выборов нового руководства BWF. Конгресс Всемирной федерации бадминтона пройдет 26 апреля в Сямыне.