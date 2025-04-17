Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в Telegram-канале «Небесная грация» сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Кабаева осталась недовольна критериями допуска, которые были разработаны Международным олимпийским комитетом (МОК) для россиян. Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных турнирах.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

Ранее ряд российских спортсменов, выступающих в спортивной и художественной гимнастике, получил нейтральный статус. При этом гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 Мая, размещенной в социальных сетях.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.