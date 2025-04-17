Чикунова прошла отбор на летний ЧМ

В четвертый день чемпионата России в Казани девять наших пловцов квалифицировались на летний чемпионат мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Условия отбора выполнили Климент Колесников и Павел Самусенко на 50 м на спине, Егор Корнев и Колесников на 50 м в/ст, Мария Осетрова и Арина Суркова на 50 м баттерфляем, Софья Дьякова на 400 м в/ст, Кирилл Пригода и Александр Жигалов на 200 м брассом, а также Евгения Чикунова на 100 м брассом.

"Недовольна своим временем - 1.06,13, - призналась Чикунова. - Рассчитывала выплыть из 1 минуты 6 секунд. С одной стороны, от полуфинала к финалу улучшила результат. И все же секунды не радуют. Но главный старт впереди - чемпионат мира в Сингапуре. Я отобралась, я смогла".

Чикунова ранее финишировала первой на "полтиннике" брассом. Увы, без норматива. Сегодня, в заключительный день чемпионата страны, Жене предстоит потрудиться на своей коронной дистанции - 200-метровке, где она - действующая мировая рекордсменка.

На дорожке увидим и самую титулованную спортсменку сборной - призера Олимпийских игр, шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову. В Казани и на 50, и на 100 м брассом она уступала только Чикуновой. Но везде без норматива. Причем на сотне Юле не хватило всего 0,19 секунды.

"Остается еще одна дистанция. Хотела сняться с 200-метровки. Но папа (тренер Андрей Ефимов. - Прим. "РГ") не разрешил. Я же как раз расплываюсь по ходу турнира, - Юля остается на позитиве. - Что касается стометровки, это лучший результат с тех пор, как я вернулась. Отдала абсолютно все силы, тянулась за Женей, но чуть-чуть не хватило".

За развязкой чемпионата России в прямом эфире можно следить на телеканале "Матч ТВ". Начало трансляции - 18 апреля в 16.55 мск.