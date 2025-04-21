Гимнастка Мельникова рассказала, из-за чего снялась с Кубка России

Олимпийская чемпионка Токио-2020 российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о том, что стало причиной её снятия с Кубка России по спортивной гимнастике – 2025.

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«Решение сняться с Кубка России далось мне непросто. Я долго сомневалась. Но после многочисленных консультаций мы с тренерами и врачами всё же приняли это решение. Сейчас участие в Кубке России для меня – это риск. Впереди два важных старта – Универсиада и чемпионат России. Сейчас я чувствую себя хорошо, прохожу курс лечения. Признаюсь, что я от него уже слегка устала, но поняла, что стоит уделить ему должное внимание, ведь эта травма у меня уже хроническая. Нога болит на протяжении последних пяти лет, но раньше она беспокоила меня меньше, а сейчас, наверное, из-за возраста это стало происходить чаще», – приводит слова гимнастки сайт Федерации гимнастики России.

Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020 в японском Токио в командном первенстве. Также на Олимпиаде-2020 она выиграла две бронзовые награды в вольных упражнениях и в личном многоборье. Российские гимнасты не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.