Как ростовские гандболистки вернули себе Кубок России

На пути к 12-му титулу подопечные Ирины Дибировой никого не пощадили.

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Весна – время концовок национальных турниров в командных видах спорта. Во второй половине апреля разрешилась ещё одна интрига – определились обладательницы Кубка России – 2024/2025 по гандболу среди женщин.

«Нужно праздновать, чтобы все слышали»

20 апреля, в финале турнира гандболистки «Ростов-Дона» обыграли соперниц из «Астраханочки» со счётом 31:26. По итогам первой половины встречи ростовчанки лидировали с отрывом в семь мячей, а на пике преимущество доходило до девяти. Удивительно, что статистика при этом не показала однозначного доминирования клуба из Ростова-на-Дону. Владение мячом и эффективность быстрых переходов указывали на достойное сопротивление астраханских спортсменок. И всё же победа осталась за гостьями астраханской арены. Этот титул для них стал 12-м в истории. Больше побед не было ни у одной из команд!

Главный тренер ЖГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова результатом, конечно, осталась довольна. Команде можно и отметить успех!

«Девчонки очень много работали, действительно. Две недели они пахали. Если бы мы не выиграли, они бы нам больше не поверили, что нужно так много работать. Поэтому я очень рада, и девчонки рады. Полтора дня отдохнём как следует и с новыми силами пойдём дальше. Можно ли команде праздновать? Нужно, нужно! У нас сегодня и завтра выходной. Нужно праздновать, чтобы все слышали, что мы выиграли. Это очень важно для девчонок. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И снова в бой!» – приводит слова тренера пресс-служба ЖГК «Ростов-Дон».

Взять реванш не получилось

«Астраханочка» не была главным фаворитом «Финала четырёх», но сумела пободаться с превосходящей её по силе командой.

Для подопечных Михаила Измайлова этот финал – второй в истории. В 2016-м астраханские гандболистки также играли с ростовчанками и уступили. Не получилось взять реванш и сейчас.

Почему так вышло? Ответил главный тренер.

«Считаю, что долго вкатывались в игру. Первый тайм провалили, во втором играли мяч в мяч. Не провались мы в начале, не знаю, как всё сложилось бы. Чувства смешанные – и радость, и горечь. Отмечу всю команду, руки не опускали до последних минут, несмотря на счет. Благодарен болельщикам за сумасшедшую поддержку, в «Звёздном» было здорово», – приводит слова Измайлова пресс-служба ЖГК «Астраханочка».

А вот в битве за бронзовые медали сильнее оказалась «Черноморочка», которая переиграла «Ладу» со счётом 30:22.

Три года подряд до этого трофей неизменно доставался столичному ЦСКА. На этот раз москвички вылетели аж в четвертьфинале, проиграв «Черноморочке».

Сезон в женском гандболе продолжается. Впереди у команд – финальный этап Суперлиги. 25 апреля «Ростов-Дон» сразится со «Звездой», а «Астраханочка» встретится с «Кубанью».