Пловчиха Егорова назвала «уничтожением карьеры» непопадание на чемпионат мира.

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Для квалификации на ЧМ-2025 в Сингапуре российские пловцы на чемпионате России в Казани должны были попасть в топ-2 на дистанции и выполнить норматив, установленный Федерацией водных видов спорта России – он выше, чем норматив Международной федерации плавании.

26-летняя Анна Егорова стала третьей на 400 м вольным стилем. Норматив выполнила только победительница, 17-летняя Софья Дьякова.