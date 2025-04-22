Первые команды Москвы выиграли соревнования по фехтованию на саблях на ЧР

Первые команды Москвы стали победителями мужских и женских соревнований саблистов на чемпионате России по фехтованию, который проходит в Уфе.

© Федерация фехтования России

В женских соревнованиях первая команда столицы в финале обыграла первую сборную Санкт‑Петербурга со счетом 45:27. За команду победителей выступали Ольга Никитина, Анастасия Баженова, Вероника Булукова и Алина Пастухова (запасная). Третье место заняла команда Алтая.

В финале мужского турнира первая команда Москвы со счетом 45:32 также обыграла первую сборную Санкт‑Петербурга. За первую команду Москвы были заявлены Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов и Василий Ширшов. Третьей стала вторая команда Москвы.

В среду в столице Башкортостана пройдут индивидуальные мужские соревнования по фехтованию на шпагах.