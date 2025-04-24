Российские самбисты завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Европы по самбо. Соревнования проходили в Лимасоле (Кипр).

Во второй день соревнований чемпионами в спортивном самбо стали Павел Иванов (весовая категория до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Сергей Рябов (до 88 кг) и Степан Солдатенков (свыше 98 кг). В боевом самбо золотую медаль завоевал Павел Пантелеев (до 64 кг), серебряную - Алексей Иванов (до 79 кг), бронза на счету Магомеда Гасанова (до 98 кг). В женском турнире серебряным призером стала Диана Гамидова (до 65 кг), бронзовую медаль завоевала Анастасия Поликарпова (до 54 кг).

Ранее ТАСС сообщал, что в первый день турнира в боевом самбо победителями стали Алдар Намсараев (до 58 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг). В спортивном мужском самбо золото завоевали Денис Калинин (до 79 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг). Дарья Кузьмина стала чемпионкой Европы в спортивном женском самбо в весовой категории до 59 кг. Также еще одна награда на счету Софии Емелюковой, которая стала серебряным призером турнира (до 50 кг).

В соревнованиях среди взрослых российские спортсмены стали лидерами как по числу побед (11), так и по общему количеству наград (16). С 25 по 27 апреля медали будут разыгрывать юноши, юниоры и кадеты.

Российская команда выступала на соревнованиях под флагом Международной федерации самбо (FIAS).