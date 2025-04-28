Винер высказалась об отказе Крамаренко в нейтральном статусе

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер назвала унизительными обсуждения отказа в нейтральном статусе российской гимнастке Лале Крамаренко. Ее слова приводит РИА Новости.

Крамаренко отказали, в том числе, и из-за фотографии с Винер.

«Я даже не хочу обсуждать этот вопрос и отвечать на него, потому что я всегда была, есть и буду тем человеком, который является патриотом. Я буду воспитывать так детей. И то, что сейчас случается и случилось, мне это не годится и даже унизительно обсуждать», — заявила Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Гимнастка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.