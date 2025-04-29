Как начать бегать трейлы и не пожалеть: советы новичкам

Бег по пересечённой местности — трейлраннинг — становится всё более популярным видом спорта. Трейл дарит свободу, эмоции и уникальные пейзажи. Если вы задумываетесь, с чего начать и как подготовиться к своему первому забегу, мы собрали полезные советы в этом материале.

С чего начать?

Выберите небольшую дистанцию — например, 5–10 км. Не пытайтесь сразу покорять сотни километров: трейл забирает больше сил, чем бег по городскому асфальту. Однако для организма бег по грунту полезнее: суставы получают меньшую ударную нагрузку, а значит, снижается риск серьёзных травм.

С тренером или самостоятельно?

Юрий Штанков, тренер Wild Trail Academy, рекомендует начинать подготовку к трейлу вместе с опытным наставником:

"Трейл требует не только выносливости, но и понимания техники движения по разнообразному рельефу."

Тренер поможет скорректировать нагрузку и выстроить тренировочный процесс таким образом, чтобы целевой старт принёс удовольствие.

Экипировка

Главное, во что стоит вложиться, — хорошие трейловые кроссовки. Они обеспечат сцепление на спусках, а также на грязи и камнях. Остальную экипировку можно постепенно дополнять после первых тренировок. Стоит отметить, что у многих организаторов есть обязательное снаряжение, которое они требуют от участников. Лучше изучить этот список заранее, чтобы избежать досадных недоразумений перед стартом.

Что взять с собой на забег?

Гидратор или поясную сумку с водой

Гели и батончики для восполнения энергии

Смартфон с GPS

Мембранную куртку на случай дождя

Где попробовать свои силы?

Отличным стартом для знакомства с трейлом станет фестиваль T-Банк Sport-Marafon Fest. Это крупнейший аутдор-фестиваль с образовательной программой, яркими лекциями и, конечно, трейловыми забегами. Вам предложат маршруты для разного уровня подготовки, а также шанс познакомиться с единомышленниками и задать вопросы экспертам трейлраннинга. Ну а после финиша — как следует отдохнуть на тусовках под выступления топовых артистов.

Берите кроссовки и хорошее настроение — трейлраннинг ждёт новых героев!